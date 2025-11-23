Украинский кокус в Конгрессе США назвал «мирный план» Трампа неприемлемым и играющим на руку Кремлю

Конгресс США / © Associated Press

Украинский кокус в Конгрессе США, в который входят около сотни американских законодателей, резко раскритиковал «мирный план» Дональда Трампа для Украины , назвав его неприемлемым и ставящим интересы Владимира Путина выше суверенитета демократической Украины. Об этом сообщил президент Украинского конгрессового комитета Америки Михаил Савков в Нью-Йорке во время церемонии чествования жертв Голодомора, об этом пишет Укринформ .

Савкив объявил заявление, полученное от членов украинского кокуса, в котором американские конгрессмены подчеркнули: предложенная Трампом формула не дает шансов на длительный мир, ведь фактически предусматривает сдачу украинских территорий и легитимизирует российскую агрессию. В документе подчеркивается, что европейские партнеры уже отвергли подобные подходы, ведь они поощряют агрессию вместо того, чтобы защищать свободу Украины и обеспечивать мир через силу.

В заявлении прописаны пять ключевых принципов позиции кокуса.

Во-первых, конгрессмены категорически исключают любые условия, требующие от Украины дальнейшей потери территорий.

Во-вторых, они призывают сохранять и усиливать санкции против России для полного вывода ее войск и выплаты репараций.

В-третьих, Украина должна быть равноправным участником любых переговоров, а не стороной, которой навязывают условия, выгодные Москве.

В-четвертых, нужны реальные и надежные гарантии безопасности, способные предотвратить повторную агрессию.

В-пятых, Соединенные Штаты, НАТО и европейские союзники должны более тесно сотрудничать с Украиной для укрепления международной безопасности и недопущения новых конфликтов в Европе.

Савков подчеркнул, что эти требования звучат особенно важно в день памяти жертв Голодомора, когда мир вспоминает о трагедии, вызванной тоталитарным режимом. По его словам, «умиротворение агрессоров не останавливает конфликт, а позволяет ему разрастаться».

Напомним, встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.

В субботу, 22 ноября, президент Зеленский подчеркнул, что на переговорах с партнерами Украины по шагам, необходимым для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы.

В «мирном плане» Трампа, состоящего из 28 пунктов, говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Издание Bloomberg сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы.