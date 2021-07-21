Украинский конгрессный комитет США требует от Байдена введение санкций против "Северного потока-2"

Украинский конгрессный комитет США требует от Байдена введение санкций против "Северного потока-2"

Это необходимо, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее покинуть территорию Украины.

Украинский конгрессный комитет Америки призвал Белый дом ввести санкции против компании, которая занимается строительством "Северного потока-2" и ее руководства.

Об этом пишет Укринформ.

По мнению представителей комитета, любое исключение из санкций против компании-оператора, и ее руководителя с возможной ссылкой на "национальные интересы" Соединенных Штатов, противоречит двухпартийному законодательству 2019-2020 годов по предотвращению достройки трубопровода "Северный поток-2".

Поэтому Комитет выразил поддержку позиции Конгресса и администрации США, это геополитическая схема, призванная обеспечить путинской России дополнительный злонамеренное влияние на европейских союзников и партнеров США.

"Санкции Конгресса против проекта "Северный поток-2 "являются обязательными, а не выборочными, и президент обязан по Конституции заботиться о том, чтобы законы выполнялись добросовестно. Соединенным Штатам следует не только ввести санкции, утвержденные Конгрессом, против Nord Stream 2, они должны дополнительно наказать любого субподрядчика, который работает на трубопроводе ", — отмечается в заявлении.

Это необходимо, чтобы усилить давление на Россию и заставить ее покинуть территорию Украины.

"УККА призывает президента Байдена соблюдать обязательств, взятых перед нашими союзниками в Восточной Европе, и продолжать двухпартийной поддержку Украины со стороны Америки", — резюмируют в заявлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекту "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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