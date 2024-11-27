Украинский нардеп выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира и объяснил почему

Депутат объяснил свое решение дипломатическими достижениями Трампа во время предыдущей президентской каденции и усилением военной способности Украины.

Нардеп от партии "Слуга народа", глава комитета парламента по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко выдвинул кандидатуру новоизбранного президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в 2025 году.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на комментарий Мережко.

Как рассказал нардеп, кандидатов на Нобелевскую премию мира могут номинировать члены парламентов, а еще такое право есть у профессоров.

"Я подписал письмо (о номинировании Тампа – ред.) не только как депутат, но и как профессор права, поскольку профессора также могут, по правилам Нобелевского комитета, номинировать претендентов", – сказал Мережко.

Политик объяснил, что выдвинул Трампа за его дипломатические достижения во время предыдущей президентской каденции, за усиление военной способности Украины и с надеждой на то, что план президента США по установлению мира в Европе будет базироваться на международном праве.

В первую очередь, как уточнил Мережко, во время первой президентской каденции Трамп способствовал заключению так называемых Соглашений Авраама, которые усилили мир на Ближнем Востоке и способствовали стабильности в регионе. По мнению нардепа, это существенное дипломатическое достижение Трампа как президента.

"Во-вторых, по моему мнению, он внес значительный вклад в борьбу с российской агрессией и усилил военные способности Украины. По сути, Трамп стал первым президентом США, начавшим оказывать военно-техническую помощь Украине", — объяснил Мережко.

Он напомнил, что именно при администрации Трампа Украина начала получать ПТРК "Джавелин". Они помогли в защите государства после начала полномасштабной войны.

"Также Трамп, по моему мнению, усилил коалицию государств, направленную на защиту Украины против российской агрессии; он выступал против постройки "Северного потока-2" – проекта, который, к сожалению, продвигала тогда Германия. Эти заслуги, я считаю, нужно ценить, и поэтому он заслуживает Нобелевской премии мира", – высказался народный избранник.

Кроме того, Мережко считает, что у Трампа "есть планы на то, чтобы достичь мира в Европе".

"Мы еще не знаем его конкретных планов, но я надеюсь, что он будет опираться на международное право, то есть, что это не будет умиротворение агрессора за счет Украины, а наоборот, что это будет именно справедливый мир, который базируется на международном праве", – озвучил свои ожидания депутат.

Он также акцентировал, что для Украины важно, чтобы мирные инициативы избранного президента США не нарушали принципы международного права. Речь идет об уважении к территориальной целостности, суверенитету и "принципе неиспользования силы в международных отношениях".

Напомним, в январе представитель Республиканской партии Клаудия Тенни выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за Соглашение Авраама 2020 года.

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