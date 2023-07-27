Украинский военный рассказал о ресурсах РФ и главных проблемах мобилизации в России

"Россияне на самом деле имеют огромный мобилизационный резерв: 1,5 миллиона, 2 миллиона... У них и 10 миллионов есть, если надо... Проблема у них возникает немного на другом этапе. Огромная разница между получившим повестку человеком и человеком, которая в окопе воюет... Вот человек получил повестку: его надо куда-то увести... накормить, одеть, снарядить... хотя бы чему-то минимально научить... надо вооружить и его надо посадить на что-то, что едет, а желательно на что-то такое, что едет и стреляет… Вот собственно на всех этих пунктах после вручения повестки в них узкое место… Они в прошлый раз во время этой так называемой частичной мобилизации призвали примерно 400 тысяч человек одновременно, и на этом система фактически коллапсировала… она "Не могла переварить это, что набрала. Фактически мы сейчас оцениваем способность их пропускной системы примерно в 200-250 тысяч человек за одноразовый набор. И минимальный цикл этого набора — это 4 месяца. Это их реальная мобилизационная способность", — отметил он.

Ранее эксперт рассказал, сколько солдат Россия может мобилизовать за два-три месяца.