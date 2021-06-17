Украинский вопрос был одной из тем встречи между Байденом и Путиным — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 17 июня, в 21:45 на телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 17 июня обсудят встречу лидеров США и РФ в Женеве, где одной из тем беседы Джо Байдена и Владимира Путина был украинский вопрос.
Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира подискутирует о том, согласится ли Джо Байден не пускать Украину в НАТО в обмен на уступки Кремля в других вопросах, важных для США. А также, смягчит ли Вашингтон свою позицию по "Северному потоку-2" и удастся ли Путину приблизить свою мечту сделать все постсоветское пространство зоной своего влияния.
Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, что будет с Донбассом и как Украине не стать разменной монетой в большой геополитической игре.
В программе примут участие:
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко,
- президент Грузии (2004-2013), глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили,
- заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига,
- советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,
- министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
- чрезвычайный и полномочный посол Александр Чалый,
- народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная,
- народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич,
- политический эксперт Юрий Романенко,
- журналист Дмитрий Гордон,
- политик, экономист, советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 17 июня, на телеканале "1 + 1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.