Украинский вопрос был одной из тем встречи между Байденом и Путиным — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 17 июня, в 21:45 на телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 17 июня обсудят встречу лидеров США и РФ в Женеве, где одной из тем беседы Джо Байдена и Владимира Путина был украинский вопрос.

Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира подискутирует о том, согласится ли Джо Байден не пускать Украину в НАТО в обмен на уступки Кремля в других вопросах, важных для США. А также, смягчит ли Вашингтон свою позицию по "Северному потоку-2" и удастся ли Путину приблизить свою мечту сделать все постсоветское пространство зоной своего влияния.

Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, что будет с Донбассом и как Украине не стать разменной монетой в большой геополитической игре.

В программе примут участие:

секретарь СНБО Алексей Данилов,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко,

президент Грузии (2004-2013), глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили,

заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига,

советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,

министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,

чрезвычайный и полномочный посол Александр Чалый,

народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная,

народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич,

политический эксперт Юрий Романенко,

журналист Дмитрий Гордон,

политик, экономист, советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 17 июня, на телеканале "1 + 1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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