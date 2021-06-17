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Украинский вопрос был одной из тем встречи между Байденом и Путиным — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Украинский вопрос был одной из тем встречи между Байденом и Путиным — сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Право на владу

В четверг, 17 июня, в 21:45 на телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 17 июня обсудят встречу лидеров США и РФ в Женеве, где одной из тем беседы Джо Байдена и Владимира Путина был украинский вопрос.

Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира подискутирует о том, согласится ли Джо Байден не пускать Украину в НАТО в обмен на уступки Кремля в других вопросах, важных для США. А также, смягчит ли Вашингтон свою позицию по "Северному потоку-2" и удастся ли Путину приблизить свою мечту сделать все постсоветское пространство зоной своего влияния.

Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, что будет с Донбассом и как Украине не стать разменной монетой в большой геополитической игре.

В программе примут участие:

  • секретарь СНБО Алексей Данилов,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко,
  • президент Грузии (2004-2013), глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили,
  • заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига,
  • советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,
  • министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
  • чрезвычайный и полномочный посол Александр Чалый,
  • народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная,
  • народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич,
  • политический эксперт Юрий Романенко,
  • журналист Дмитрий Гордон,
  • политик, экономист, советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 17 июня, на телеканале "1 + 1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.