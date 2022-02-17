Украинский вопрос обсудят во время Мюнхенской конференции по безопасности: подробности

Украинский вопрос обсудят во время Мюнхенской конференции по безопасности: подробности

Мюнхенская конференция должна пройти 18-20 февраля.

На полях Мюнхенской конференции по безопасности планируется проведение ряда дипломатических встреч, посвященных ситуации вокруг Украины.

Об этом рассказал спикер МИД Германии Кристофер Бургер, — пишет Укринформ.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок планирует провести переговоры так называемой «нормандской тройки» – с коллегами из Украины и Франции. Одна из тем – реализация Минских соглашений.

Кроме того, украинский вопрос планируется обсудить в кругу глав дипломатических ведомств ФРГ, Франции, Великобритании и США.

Как предполагается, Бербок также организует встречу глав МИД стран G7 – Германия пока председательствует в этой группе. Речь идет о согласовании позиций и дальнейших действий в кризисе, который возник вследствие развертывания российских войск вблизи Украины, в частности, введение санкций в случае дальнейшей агрессии.

По словам Бургера, предполагается организовать встречу Бербок с коллегами из Турции и Ирана, а также с генеральным секретарем ООН.

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Встречи предварительно планируются на субботу. Дипломат в то же время уточнил, что программа конференции и встреч в ее кулуарах может меняться.

Мюнхенская конференция должна пройти 18-20 февраля, как ожидается, участие в ней примет Президент Украины Владимир Зеленский.

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