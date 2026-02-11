Украинско-российские переговоры в США: Зеленский назвал даты и тему встречи - Bloomberg

Владимир Зеленский / © Facebook/Владимир Зеленский

Реклама

На следующей неделе, 17-18 февраля, в США может состояться еще один раунд украинско-российских переговоров по прекращению войны. Переговорщики, вероятно, сосредоточатся на сложном вопросе контроля территории, в частности, на создании свободной экономической зоны на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном интервью Bloomberg.

Переговоры Украины с Россией в США - что известно

По словам украинского президента, он принял предложение США провести очередной раунд переговоров, хотя неясно, согласится ли на такую встречу Россия.

Реклама

Он добавил, что на повестке дня стоит предложение США по созданию свободной экономической зоны как буфера на Донбассе — вариант, к которому, по словам украинского лидера, обе стороны конфликта относятся со скептицизмом.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими — давайте вернемся к следующей встрече с видением того, как это может выглядеть», — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что в обсуждениях относительно того, кто контролирует буферную зону, США должны уточнить свою позицию.

«Если это наша территория — а это наша территория — то страна, чья это территория, должна ею управлять», — сказал Зеленский.

Реклама

Украинский лидер при этом отметил, что война может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут продолжаться в доброй воле.

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретных дат следующего раунда российско-украинских переговоров не определено и проведение встречи в США не запланировано.