Украинское небо открыто, порты в Черном море работают в штатном режиме – Кубраков

SkyUp полностью возобновила продажу билетов на авиарейсы, МАУ работает в обычном режиме, а о блокаде Черного моря пока речь не идет.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что небо над страной открыто, а порты в Черном море работают в штатном режиме.

Об этом Кубраков сообщил в понедельник, 14 февраля.

"Я понимаю, какое серьезное эмоциональное давление оказывают новости в медиапространстве на всех нас. Поэтому расскажу по пунктам, что уже сделано и что делается для того, чтобы украинская транспортная сеть работала на полную мощность", – написал министр в своем сообщении.

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Так, он напомнил, что 13 февраля Кабмин выделил 16,6 млрд. грн. из резервного фонда Госбюджета Украины для обеспечения безопасности полетов самолетов в воздушном пространстве страны. Деньги будут храниться на отдельном эксроу-счете и их хватит для покрытия 23 страховых случаев.

"В результате уже есть ряд положительных прецедентов в переговорах украинских авиакомпаний со страховыми компаниями. Так, например, SkyUp полностью возобновила продажу билетов на авиарейсы, которые до этого были отменены", – сообщил Кубраков.

Положительные сдвиги есть и у Bees Airline и Международных авиалиний Украины. По словам министра, в основном есть договоренности о продлении страхового обслуживания с ежедневным согласованием.

"По ситуации с вывозом самолетов МАУ из Украины в Испанию. Вывезены исключительно те самолеты, которые не используются перевозчиком. По информации руководства компании, авиафлот в составе 16 самолетов сейчас полностью покрывает потребность рынка. То есть авиакомпания работает в привычном режиме", — написал Кубраков.

Ситуация в море

Министр сообщил, что 14 февраля завершатся обследования морского коридора между западной границей района российских военных учений и юго-восточным краем Днестровской банки. Подтверждены предварительно объявленные глубины в этом районе на уровне 15-22 м, поэтому рекомендации по безопасному заходу в порты Одесского залива остаются в силе.

"После получения полных результатов вся необходимая информация будет разослана суднам. О блокаде портов Черного моря пока речь не идет. Подтверждением этому является то, что буквально час назад из зернового терминала Neptune в порту "Южный" новым коридором прошел балкер MV Melia. Сейчас это первое судно класса Panamax, которое успешно воспользовалось этим маршрутом", – отметил Кубраков.

Напомним, Украина рекомендовала авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

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