Украинское правительство порекомендует подписать соглашение о полезных ископаемых - Bloomberg

Ожидается, что Кабинет министров Украины порекомендует подписать сделку с США об украинских полезных ископаемых. По мнению аналитиков, соглашение будет иметь "ярко выраженный политический характер".

Правительство Украины в среду, 26 февраля, вероятно порекомендует подписать соглашение с Соединенными Штатами о предоставлении им доступа к минеральным ресурсам нашей страны, Детали сделки были во вторник согласованы официальными лицами двух государств.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По словам источников, в последней версии соглашения все еще не прописаны конкретные гарантии безопасности. Но американские чиновники заявили, что прочные экономические связи между Украиной и США обеспечат фактический щит безопасности. Детальное соглашение, как ожидается, будет разработано позже.

По словам источника, Украина рассматривает соглашение как отправную точку для получения гарантий безопасности со стороны США в будущем. А в Белом доме говорят о нем, как о первом шаге к достижению прекращения огня с Россией.

"Сделка также может дать Трампу возможность поощрить своих сторонников к дальнейшей поддержке Украины, особенно если Вашингтону понадобится, чтобы Конгресс одобрил дополнительную помощь Украине, если переговоры с Россией будут затягиваться", – говорится в публикации.

Джастин Логан, директор по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона, заявил, что сделка направлена ​​на то, чтобы Трамп мог "продвигать политическую победу на внутреннем рынке", а для Зеленского — на снижение напряженности в отношениях с США, особенно с учетом того, что сложная ситуация на поле боя может обостриться.

"Похоже, суть здесь не так уж велика, как кажется на первый взгляд, и, напротив, она носит ярко выраженный политический характер", — сказал Логан.

Напомним, Зеленский может поехать к Трампу подписывать соглашение о полезных ископаемых уже на этой неделе.

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