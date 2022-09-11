Украинскую политику в послевоенный период будут формировать 2-3 партии — Подоляк

Советник главы Офиса президента спрогнозировал, какой будет политическая система в Украине после завершения войны с Россией.

После войны с Россией украинская политическая система изменится и обновится, ее будут формировать несколько ключевых идеологических партий, не ориентирующихся на конкретного лидера.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в субботу, 10 сентября, в программе VIP с Наталией Мосейчук на канале 1+1 в рамках телемарафона.

"Все существенно изменится, будут новые лидеры, будут новые политические партии. Гораздо меньше будет пророссийскости, то есть спекулировать как ОПЗЖ или Партия регионов до этого на каких-то конкретно пророссийских лозунгах уже никто не будет”, – спрогнозировал он.

Правда, по его словам, произойдет это не сразу после окончания войны, а позже.

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“Сразу после войны будет попытка реваншировать старую политическую систему, где есть все нам знакомые лица. Они уже сегодня хотят доказать, что активно участвуют в войне, делают какие-то правильные шаги. Это будет последнее дыхание старой политической системы. А после этого придет новая когорта и будут другие партии”, — отметил Подоляк.

По его мнению, новые украинские партии не будут больше ориентироваться на конкретного лидера, а будут отстаивать определенную идеологию.

"Мне кажется, что у нас появятся 2-3 ключевые партии, идеологические, которые будут стабильно держать 15-20 процентов", — предположил советник главы ОП.

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