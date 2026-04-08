Украинцев предупредили о возможных провокациях в Венгрии

Венгрия / © Gulyás Gergely

Реклама

Правительство Виктора Орбана в Венгрии сделало тему Украины частью предвыборных манипуляций. МИД Украины посоветовал украинцам воздержаться от поездок в эту страну перед выборами, чтобы избежать возможных провокаций.

Об этом заявил спикер внешнеполитического ведомства Георгий Тихий на брифинге в среду, 8 апреля.

«Мы не знаем, что там в голове у венгерских властей», — отметил он.

Реклама

Георгий Тихий напомнил о недавнем инциденте с украинскими инкассаторами, которых задержали по надуманным обвинениям, и отметил отсутствие гарантий того, что такие ситуации не повторятся с другими гражданами по какой-то другой причине.

Министерство иностранных дел также официально обратилось к украинцам с призывом воздержаться от направления наблюдателей на выборы в Венгрии.

«Будапешт, к сожалению, сделал Украину темой избирательной кампании, манипуляций и постоянных провокаций. Мы официально обращаемся и призываем не ехать, не отправлять наблюдателей», — отметил он.

Спикер МИД подчеркнул, что призыв распространяется как на активистов общественных организаций, так и на сотрудников международных структур.

Реклама

Задержание инкассаторов в Венгрии

Напомним, 5 марта в Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы «Ощадбанка». Они осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком. Впоследствии венгерская налоговая служба заявила, что задержание украинцев осуществлялось «по подозрению в отмывании средств».

Украинские инкассаторы во время содержания под стражей находились в наручниках, один из них между допросами получил две инъекции. Их депортировали из страны после того, как удерживали в ненадлежащих условиях 28 часов.

Впоследствии стало известно, что «Ощадбанк» вернул инкассаторские авто из Венгрии. Вместе с техникой также вернули часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады. Впрочем, деньги и золото до сих пор задержаны.

Недавно представитель венгерского правительства Золтан Ковач в очередной раз заявил о якобы «отмывании денег», а украинских инкассаторов назвал «золотым конвоем». По его словам, происхождение и назначение груза, который составлял около $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота, «остаются невыясненными».