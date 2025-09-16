Украинцы могут получить отсрочку от мобилизации, помогая ВПЛ: что известно

Мобилизация

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает отсрочку от мобилизации для лиц, которые предоставят заявление от двух граждан со статусом ВПЛ, что военнообязанный бесплатно предоставил им жилье для проживания.

Соответствующий законопроект №14037 опубликован на сайте парламента

Автором законопроекта является народный депутат Георгий Мазурашу, который уже известен своими неоднозначными законодательными инициативами.

В пояснительной записке к законопроекту №14037 парламентарий отмечает, что его цель — решение проблем с жильем, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица. По его словам, переселенцы жалуются, что в разных регионах Украины есть жилье, которое временно не используется владельцами, и которое можно было бы предоставить для проживания ВПЛ при наличии соответствующих стимулов.

Мазурашу предлагает, чтобы в случае предоставления военнообязанными лицами своего жилья на безвозмездной основе для постоянного или временного проживания двум или более переселенцам, эти граждане получали отсрочку от мобилизации.

В соцсетях законопроект уже вызвал бурную реакцию. Некоторые считают его мотив исключительно корыстным. Пользователь под именем Зорян Пилянский написал: «Это искажение равенства, общего права и обязанности одних граждан перед другими!»

Другие комментаторы сомневаются, имеют ли авторы законопроекта достаточную юридическую подготовку и будет ли документ вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Пользовательница Татьяна Сомикова отметила: «Законопроект 11379 относительно больных в возрасте 18-25 лет мы ждем еще с октября прошлого года! Даже петиция набрала 25 тысяч голосов, а подписи Президента до сих пор нет».

Напомним, ранее мы писали о том что, Кабинет министров изменил правила бронирования работников во время мобилизации и военного положения в Украине.