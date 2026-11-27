- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2
- Время на прочтение
- 1 мин
«Украинцы проливают кровь, а мы считаем евро»: премьер Эстонии пристыдил Европу
Он подчеркнул, что в преддверии сложной зимы Киев должен быть уверен в помощи европейских партнеров.
Глава правительства Эстонии Кристен Михал поддержал идею увязать обсуждение долгосрочного бюджета Европейского Союза с финансовой поддержкой Украины.
Об этом Кристен Михал заявил журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, информирует ЕП.
Эстонский премьер подчеркнул, что Украине предстоит пройти тяжелый зимний период. Поэтому европейские государства должны продемонстрировать готовность поддерживать Киев и не оставлять его без помощи.
«Украина борется за нас. Мы только считаем евро, хотя нет ничего плохого в том, чтобы евро были сосчитаны. Украинцы проливают кровь. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее», — заявил Михал.
Он также подчеркнул важность сохранения надлежащего уровня оборонных расходов в Европе. По словам главы эстонского правительства, сокращать финансирование обороны нельзя, особенно учитывая усиление гибридной войны со стороны России.
Ранее сообщалось, что лидеры ЕС попытаются преодолеть основные разногласия по долгосрочному бюджету блока и договориться о новом крупном кредите, который поможет Украине покрыть ее экономические и военные потребности в следующем году.
Мы ранее информировали, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна не позволит использовать свое воздушное пространство, территориальные воды и сушу для атак на российские суда.