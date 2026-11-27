Кристен Михал / © Associated Press

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Глава правительства Эстонии Кристен Михал поддержал идею увязать обсуждение долгосрочного бюджета Европейского Союза с финансовой поддержкой Украины.

Об этом Кристен Михал заявил журналистам по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, информирует ЕП.

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Эстонский премьер подчеркнул, что Украине предстоит пройти тяжелый зимний период. Поэтому европейские государства должны продемонстрировать готовность поддерживать Киев и не оставлять его без помощи.

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«Украина борется за нас. Мы только считаем евро, хотя нет ничего плохого в том, чтобы евро были сосчитаны. Украинцы проливают кровь. Поэтому мы должны сделать все от нас зависящее», — заявил Михал.

Он также подчеркнул важность сохранения надлежащего уровня оборонных расходов в Европе. По словам главы эстонского правительства, сокращать финансирование обороны нельзя, особенно учитывая усиление гибридной войны со стороны России.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС попытаются преодолеть основные разногласия по долгосрочному бюджету блока и договориться о новом крупном кредите, который поможет Украине покрыть ее экономические и военные потребности в следующем году.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что его страна не позволит использовать свое воздушное пространство, территориальные воды и сушу для атак на российские суда.

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