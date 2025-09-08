США ужесточили ограничения для получения неиммиграционных виз украинцами

Госдеп США / © Associated Press

Государственный департамент США ужесточил ограничения на получение неиммиграционных виз, введя процедуру оформления для иностранцев только в странах их гражданства или постоянного проживания, а для украинцев — только в двух городах в Польше.

Такая информация обнародована на сайте внешнеполитического ведомства в разделе, касающемся получения виз.

«Те, кто подает заявление на неиммиграционные визы США, должны записаться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или проживания», — отмечается в сообщении.

В то же время уточняется, что в тех странах, где США не обеспечивают таких услуг, как, например, в Украине — из-за войны, иностранные граждане должны подавать заявки в определенные в списке посольства или консульства в других странах. В частности, для Украины определены дипломатические учреждения США в Варшаве и Кракове.

В этом списке указаны 17 стран — от Афганистана до Зимбабве, граждане которых должны обращаться за американскими визами в посольства и консульства США в других странах.

Списки посольств или консульств в других странах

Указывается, что время ожидания для рассмотрения и изготовления виз в таких случаях будет увеличено.

Новые правила не касаются заявителей, подаваемых на визы A, G, C-2, C-3, НАТО, ООН, а также разрешительные документы дипломатического или официального типа. Исключения могут быть сделаны и для работников гуманитарных организаций или чрезвычайных ситуаций, а также из соображений внешней политики.

Напомним, в мае администрация президента США Дональда Трампа разработала план использования до 250 млн долл., предусмотренных на международную помощь, для принудительного возвращения мигрантов в страны, охваченные войной. В частности, речь идет о 200 тыс. украинцах и 500 тыс. гаитянах, бежавших в США из-за массового насилия в своих странах.