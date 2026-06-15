Украинцы в Германии уже скоро смогут подаваться на гражданство: когда это станет возможным

Украинские беженцы в Германии / © ТСН

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Украинцы, живущие в Германии с 2022 года, с весны 2027 могут получить право подаваться на немецкое гражданство через стандартный пятилетний срок проживания. Поэтому часть муниципалитетов уже готовится к возможному резкому росту количества заявлений.

Об этом пишет Welt.

По данным издания, в апреле Комитет по правовым вопросам Ассоциации городов Германии рассматривал вопрос о возможном увеличении количества натурализаций украинцев с марта 2027 года. Причина — обеспокоенность муниципалитетов, что многие украинские беженцы одновременно достигнут необходимого срока проживания для подачи заявления на гражданство.

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В Германии проживает около 1,3 миллиона украинцев, выехавших из-за войны. Часть из них может рассматривать постоянное пребывание в стране, особенно если вопрос временной защиты после марта 2027 будет оставаться неопределенным.

Во внутреннем документе, полученном Welt, отмечается, что органы по вопросам гражданства уже работают на грани возможностей. Дополнительный большой спрос со стороны украинцев, как предупреждают в городах, может создать ситуацию "окончательной перегрузки".

В то же время, в Германии нет единого подхода к тому, могут ли украинцы натурализоваться на основании нынешнего статуса временной защиты. Часть муниципалитетов уже обсуждает потребность в дополнительном персонале, в то время как другие считают, что действующий статус по параграфу 24 Закона о пребывании сам по себе не дает права на натурализацию.

Руководитель Берлинского государственного управления по вопросам иммиграции Энгельхард Мазанке заявил Welt, что проблему ожидаемого роста заявлений на натурализацию поднимают еще с января 2025 года. По его словам, около трети трудоспособных украинских беженцев уже работают и платят взносы на социальное страхование, а значит, могут составлять значительную группу потенциальных заявителей.

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Подобные ожидания и в отдельных округах. В частности, в Лере в Нижней Саксонии уже обсуждают дополнительные кадровые ресурсы, а округ Штормарн ожидает, что украинцы будут играть "значительную роль" в заявках на гражданство с 2027 года.

В то же время, в округе Ульцен и городе Фленсбург говорят, что не ожидают значительного роста количества заявлений, поскольку нынешний статус временной защиты не считают достаточным основанием для натурализации.

Эксперты также указывают на правовую неопределенность. Руководитель исследований Экспертного совета по интеграции и миграции Ян Шнайдер отметил, что натурализация непосредственно из статуса временной защиты по действующему закону исключена. В то же время органы власти могут в некоторых случаях натурализовать людей по своему усмотрению.

Возвращение украинских мужчин из ЕС — последние новости

Напомним, ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2028 года, однако еврокомиссар Магнус Бруннер заявил, что украинские власти просят сделать исключение для мужчин в возрасте 23-60 лет. Еврокомиссия сейчас рассматривает такую возможность и окончательное решение об ограничении защиты для этой категории лиц должны принять государства-члены ЕС в ближайшие недели.

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После этого в МИД Украины отметили, что Киев заинтересован в добровольном возвращении граждан – и мужчин, и женщин. Спикер министерства Георгий Тихий опроверг слухи о выплатах от Украины за возвращение: речь идет только о потенциальных программах финансовой поддержки от правительств отдельных стран ЕС (например Швейцарии) для стимулирования выезда беженцев домой. В то же время, Украина выступает за сохранение действующего уровня временной защиты в ЕС для всех своих граждан, находящихся там на законных основаниях.

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