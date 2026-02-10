Украинцы все больше поддерживают Буданова, — обновлены политические рейтинги

© Владимир Зеленский

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного New Image Marketing Group с 1 по 3 февраля 2026 года в Украине.

Среди всех опрошенных респондентов 5% барьер одолевают следующие гипотетические и действующие политические силы: партия Валерия Залужного - 11,1%, "Европейская солидарность" - 10,2%, партия Кирилла Буданова - 10,2%, партия Владимира Зеленского - 9,9%.

Как свидетельствуют данные опроса, увеличилась поддержка условной партии Кирилла Буданова – на 4,8% по сравнению с декабрем 2025 года и Европейской солидарность – на 1,8%. В то же время поддержка украинцев падает в следующие политические проекты: партия Залужного -2,1%, партия Зеленского -1,2%, партия Разумкова -0,5%.

По данным результатов опроса респондентов, которые определились с выбором и пойдут голосовать, в ВР дополнительно проходит политический проект Дмитрия Разумкова. Гипотетическая партия Валерия Залужного набирает 17%, "Европейская солидарность" – 15,9%, условная партия Кирилла Буданова – 15,8%, партия Владимира Зеленского – 15,2%, партия Дмитрия Разумкова – 7,4%.