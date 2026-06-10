Украину хотят видеть в ЕС, но уже с ограничениями: что предлагают пять стран блока

Европейский союз / © Reuters

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Пять стран Евросоюза предложили обсудить временные ограничения для будущих членов блока. Речь идет, в частности, о возможном ограничении права голоса в отдельных решениях ЕС, где требуется единодушие.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на общий документ Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга.

Предложение появилось на фоне подготовки к новому расширению ЕС. Черногория надеется вступить в блок в 2028 году, а Украина, Молдова и Албания стремятся продвинуться в переговорах о членстве.

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В документе говорится, что ЕС обсудит дополнительные гарантии верховенства права для будущих членов. Среди возможных механизмов новый мониторинг и защитная норма, которая позволит реагировать на серьезный откат в вопросах демократии, свободы медиа и верховенства права.

Отдельно пять стран предлагает рассмотреть временные переходные ограничения права голоса для новых государств-членов. Это может относиться к сферам, где решения в ЕС принимаются единогласно: расширения, внешней политики и бюджета.

В Reuters отмечают, что такие дискуссии частично связаны с опытом ЕС по Венгрии, где блок столкнулся с откатом от демократических норм.

В то же время в Европе продолжается поддержка дальнейшего движения Украины в ЕС. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после встречи с Владимиром Зеленским в Таллинне заявил, что Украина должна быть в Евросоюзе, а все шесть кластеров переговоров о вступлении нужно открывать без промедления.

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По данным Reuters, Кипр, председательствующий в ЕС на ротационной основе, уже начал подготовку к официальному открытию переговоров с Украиной и Молдовой относительно первого блока вопросов — верховенства права и демократических стандартов.

Ранее издание Politico писало, что стремление Украины ускорить движение к членству в Евросоюзе приводит к росту напряженности между Киевом, Брюсселем и отдельными европейскими столицами в преддверии старта нового этапа переговоров.

Напомним, что Европейский Союз планирует на предстоящем саммите рассмотреть новые механизмы, которые могут ускорить процесс вступления в блок шести стран-кандидатов из Западных Балкан.

Мы также информировали, что в рамках технических консультаций по вступлению Украины в Евросоюз удалось согласовать большинство требований Венгрии.

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