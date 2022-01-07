Украину и Грузию пригласили на первое в 2022 году совещание министров обороны НАТО: дата и повестка дня

Украину и Грузию пригласили на первое в 2022 году совещание министров обороны НАТО: дата и повестка дня

Министры обороны НАТО встретятся с представителями Украины и Грузии 13 января.

В среду, 12 января, начнется первое в 2022 году заседание глав оборонных структур стран-членов НАТО. На мероприятие, которое пройдет онлайн, пригласили также Украину и Грузию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАТО.

"Высшее военное руководство НАТО, Военный комитет, соберется виртуально 12-13 января 2022 года в Брюсселе, Бельгия. Адмирал Роб Бауэр, глава Военного комитета, будет председательствовать на заседаниях, на которых будут присутствовать министры обороны союзников. Двухдневное заседание сессии Военного подразделения НАТО (MCCS) позволит начальникам обороны встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Альянса", — говорится в заявлении.

По информации, заседание 12 января будет посвящено военно-стратегическому мышлению с обсуждением Концепции ведения боевых действий НАТО, будущих направлений работы, связанных с ее внедрением, а также прогресса по Концепции сдерживания и обороны евроатлантического пространства.

На следующий день выступит генсек НАТО Йенс Столтенберг, а затем запланирован обзор текущей ситуации с безопасностью и обсуждения текущей позиции Альянса о сдерживанию и обороне.

Тогда же, 13 января, министры обороны НАТО встретятся с представителями Грузии и Украины для обсуждения ситуации с безопасностью в странах, а также текущего прогресса во внедрении реформ в обороне.

К слову, 10 января США и РФ проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. На следующий день, 11 января, состоятся переговоры представителей России и ОБСЕ, 12 января – заседание совета Россия-НАТО.

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