В западных политических кругах все чаще раздаются опасения, что потенциальный мирный договор между Украиной и Россией может стать не завершением войны, а фактическим спасением режима Владимира Путина.

Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Голман Дженкинс-младший.

Автор отмечает, что Украина оказалась перед сложным выбором: соглашаться или нет на уступки по оккупированным территориям в обмен на мир. В то же время, по мнению журналиста, нынешняя ситуация на фронте и внутренние проблемы России свидетельствуют о значительном истощении Кремля.

Путин ищет выход из войны

В статье говорится, что Россия сталкивается с растущими трудностями в ведении войны, в частности из-за потерь, нехватки новых мобилизованных и постоянных ударов украинских дронов. Автор также обращает внимание на то, что во время парада ко «Дню победы» в Москве российские власти вынуждены были скрывать часть военной техники из-за страха атак.

Обозреватель считает, что Кремль пытается создать условия для переговоров во избежание дальнейшего ослабления режима. При этом среди части западных политиков существует мнение, что Россия должна заплатить высокую цену за агрессию перед завершением войны.

В материале отмечается, что за последние годы Украина значительно усилила свой оборонный потенциал и уже рассматривается как важный элемент будущей системы европейской безопасности.

Отдельно автор вспоминает роль Дональда Трампа, позиционирующего себя как нейтрального посредника в вопросе войны, хотя критики неоднократно обвиняли его в слишком мягком отношении к Кремлю.

