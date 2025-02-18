Украину на переговорах в Саудовской Аравии не ждали – Bloomberg

США и РФ хотят поставить Украину перед сложным выбором — согласиться на плохую сделку или противостоять захватническим планам Кремля без поддержки Белого дома.

Наследный принц Саудовской Аравии, который организовывал переговоры Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, предлагал провести их в трехстороннем формате с участием Украины, России и США. Но и американцы, и россияне настояли на встрече без украинцев.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, осведомленный о подготовке переговоров.

Источник также сообщил, что принц Мухаммед бин Салман планирует проинформировать президента Украины о роли королевства в организации переговоров, а также о своих обсуждениях с российскими и американскими официальными лицами.

Авторы статьи напомнили, что предшественник Марко Рубио на посту главы внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен на прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности предупреждал о возможных серьезных последствиях "дипломатического пренебрежения" в переговорах с высокими ставками.

"В международной политике если вы не сидите за столом переговоров, вы рискуете оказаться в меню", – сделал образное замечание тогдашний госсекретарь США.

Телефонный разговор Трампа с Путиным на прошлой неделе и перспектива их встречи на высшем уровне свидетельствуют о попытке новой администрации Белого дома достичь мирного соглашения "галопом". Теперь европейские лидеры, шокированные разворачивающимися событиями, и президент Украины Владимир Зеленский пытаются найти способы повлиять на Трампа, чтобы избежать сделки по принципу "либо соглашайтесь, либо уходите".

Зеленский до встречи в Эр-Рияде утверждал, что США, Украина и Европа должны согласовать позицию между собой, а затем поговорить с Россией. Хотя Трамп пригласил его на переговоры в Вашингтоне, дата их проведения до сих пор не назначена. Вместо этого США попросили европейские страны "разъяснить", какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине для обеспечения прочного мира и как союзники должны реагировать, если какие-либо миротворческие войска подвергнутся нападению России.

Издание отмечает, что теперь Зеленскому, вероятно, придется сделать сложный выбор, перед которым его хотят поставить Трамп и Путин: проглотить неприемлемую сделку с Кремлем или продолжать борьбу против российской агрессии без помощи США.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что к разговорам и разработке гарантий безопасности должны быть привлечены не только США, но и Европейский Союз, Турция и Великобритания.

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