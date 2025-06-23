Украину ожидает "прохладный прием" на саммите НАТО в Гааге – Politico

Саммит НАТО 2024 года. / © Associated Press

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На фоне эскалации между Израилем и Ираном и вовлечением США в конфликт, Киев снижает свои ожидания от стартующего на этой неделе саммита НАТО. Лидеры стран альянса пытаются избегать острых тем, связанных с Украиной, и делают акцент на росте оборонных расходов, чтобы не вызвать напряжения в отношениях с президентом Дональдом Трампом. Это резкий контраст с риторикой последних лет после полномасштабного вторжения в Россию.

Об этом пишет издание Politico.

Президент Владимир Зеленский планирует присутствовать на двухдневном мероприятии, которое начнется во вторник. Однако пока нет подтверждения, что ему удастся встретиться с Трампом. Человек, информированный о ситуации в украинском правительстве, предполагает, что такая встреча маловероятна из-за фокуса Вашингтона на ближневосточном кризисе. К тому же, визит Зеленского вообще находился под вопросом, поскольку без гарантий серьезного диалога с США он мог оказаться неэффективным.

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Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что на саммите прозвучит четкая поддержка Украины, и Зеленский примет участие в ряде встреч. В то же время, официально в Киеве пока не подтвердили его участие — один из чиновников уточнил, что решение еще не окончательно.

На прошлой неделе Трамп досрочно покинул саммит G7, но до этого успел встретиться с Зеленским в Канаде. Как пояснили в Белом доме, приоритетом тогда явилась операция США против ядерной инфраструктуры Ирана. На вопрос о возможной встрече с Зеленским в рамках саммита НАТО должностное лицо администрации Трампа избежало прямого ответа, лишь подчеркнув главную цель президента — добиться 5% расходов на оборону от стран-членов альянса.

Саммит проходит в условиях новой волны атак России на Украину. Несмотря на призывы Вашингтона к прекращению огня и началу переговоров, Москва наоборот активизировала наступление. В частности, на прошлой неделе Киев подвергся одной из самых масштабных атак за последнее время.

Несмотря на ограниченные ресурсы Киев, вероятно, будет представлен за столом переговоров. По данным из немецкого правительства, Зеленский должен поучаствовать в ужине лидеров во вторник. В то же время три европейских дипломата предполагают, что прорыв в виде новых решений по поставкам оружия или систем ПВО вряд ли стоит ожидать — даже от тех стран, которые традиционно поддерживают Украину.

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Несмотря на низкие ожидания от саммита НАТО в этом году, для Киева даже частичное присутствие лучше, чем игнорирование. Один из европейских чиновников, комментируя ситуацию, подчеркнул, что полное исключение Украины из повестки дня было бы еще более сильным негативным сигналом.

В прошлом году Украина настаивала на четком приглашении в альянс, но теперь главная цель — сохранить уже озвученные формулировки относительно «необратимого курса» к членству. Генсек НАТО Марк Рютте, выступая накануне саммита, подтвердил приверженность этой риторике, хотя перспективы реального приглашения пока нулевые. В будущем же, по словам Гедримаса Еглинскаса, главы оборонного комитета литовского парламента, есть шансы.

В контексте сокращения американской помощи безопасности Украина стремится добиться от администрации Трампа хотя бы разрешения на покупку американского оружия за собственные и европейские средства. Источник, знакомый с переговорами, отмечает, что американский арсенал для Украины фактически опустел, а новых поставок в ближайшее время не предвидится.

Кроме того, Киев хотел бы видеть более жесткие санкции против Москвы как ответ на ее отказ от мирного плана Трампа. Однако, учитывая позицию американского президента, это вряд ли произойдет. На саммите G7 Трамп прямо заявил, что санкции стоят Соединенным Штатам слишком дорого, и даже допустил возможность возвращения России в формат G8.

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Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор советует Киеву не зацикливаться на позиции Вашингтона. По его словам, европейские партнеры более стабильно поддерживают Украину и именно на них следует сделать ставку. Тейлор убежден, что украинская сторона вместе с союзниками должна проявить креативность и использовать этот саммит для демонстрации реальной поддержки через отдельные заявления, обещания или новые формат.