Украину полтора года подталкивают к капитуляции: в ЕС назвали, кто за этим стоит

Кая Каллас / © Getty Images

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Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что американские переговорщики уже полтора года пытаются склонить Украину к капитуляции на условиях России. По ее словам, Киев не согласился с требованиями Владимира Путина благодаря поддержке Европы.

Об этом сообщает «Европейская правда».

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Кая Каллас о давлении США на Украину и поддержке Европы

Заявление Каллас сделала 20 октября в ходе пленарных дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге. Она подчеркнула, что Европа должна продолжать помогать Украине, потому что именно эта поддержка, по ее мнению, не позволила России добиться капитуляции Киева.

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«Хотя американские переговорщики уже почти два года, теперь уже полтора года, пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции, причина, почему Украина не капитулировала на условиях Путина, заключается в том, что Европа поддерживала Украину», — сказала Кая Каллас.

Она также заявила, что Украина стремится к миру, ведь уже четыре года подвергается российским атакам. По словам высокой представительницы ЕС, Россия не демонстрирует готовность прекратить войну.

Мирные переговоры по Украине: какой план предлагает Евросоюз

Каллас напомнила, что в феврале 2026 года представила министрам иностранных дел стран ЕС действительно максималистский план участия Европы в мирных переговорах. Его цель — обеспечить Евросоюзу место за столом переговоров, поскольку их результаты будут непосредственно влиять на безопасность континента.

«Если Россия выдвигает свои максимальные требования и запросы, мы также должны возложить на стол наши максимальные требования, чтобы, так сказать, сбалансировать эти переговоры», — пояснила Каллас.

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По ее словам, Россия заинтересована, в частности, в отмене санкций, однако решения по ним относятся к компетенции Европы. Поэтому ЕС должен участвовать в переговорах и выдвигать собственные условия.

Какие требования ЕС хочет выдвинуть России для завершения войны

Каллас подчеркнула, что Европа не должна отказываться от рычагов влияния на Россию без встречных уступок. По ее словам, цель переговоров не только прекратить боевые действия, но и обеспечить длительный и справедливый мир.

«Но мы должны очень, очень четко заявить, что у нас тоже есть требования к России. Мы не отдаем эти вещи бесплатно, потому что речь идет не только о том, чтобы мир наступил, но и о том, чтобы этот мир был продолжительным и справедливым», — резюмировала высокая представительница ЕС.

Напомним, ранее Кайя Каллас объяснила, какую тактику Россия использует на мирных переговорах. По ее словам, Кремль выдвигает максимальные требования, угрожает и рассчитывает на уступки Западу.

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Также глава европейской дипломатии поддержала украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Она подчеркнула, что для завершения войны нужно усиливать давление на Россию, а не принуждать Украину к капитуляции.

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