Украину пригласили принять участие в саммите G20: Зеленский поговорил с президентом Индонезии

Украину пригласили принять участие в саммите G20: Зеленский поговорил с президентом Индонезии

Президент Украины Владимир Зеленский провел 27 апреля телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Лидер этого государства пригласил Украину принять участие в саммите G20.

Зеленский поблагодарил Видодо за приглашение принять участие в саммите стран "Большой двадцатки".

Об этом президент Украины сообщил в Сети.

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"Провел переговоры с Президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", – говорится в сообщении Зеленского.

Отметим, что именно Индонезия в 2022 году будет председательствовать на встрече групп стран G20, а сама встреча состоится в ноябре.

Напомним, в апреле в Вашингтоне прошла встреча министров финансов G20. Хотя она была закрыта, в прессу просочились подробности: представителя России не захотели слушать и демонстративно покинули зал представители нескольких стран, среди них и Украины.

Ряд должностных лиц G20 демонстративно покинули зал, потому что не захотели слушать министра финансов РФ

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