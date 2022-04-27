Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украину пригласили принять участие в саммите G20: Зеленский поговорил с президентом Индонезии

Дата публикации
Просмотры
2995
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украину пригласили принять участие в саммите G20: Зеленский поговорил с президентом Индонезии

Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел 27 апреля телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Лидер этого государства пригласил Украину принять участие в саммите G20.

Зеленский поблагодарил Видодо за приглашение принять участие в саммите стран "Большой двадцатки".

Об этом президент Украины сообщил в Сети.

"Провел переговоры с Президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", – говорится в сообщении Зеленского.

Отметим, что именно Индонезия в 2022 году будет председательствовать на встрече групп стран G20, а сама встреча состоится в ноябре.

Напомним, в апреле в Вашингтоне прошла встреча министров финансов G20. Хотя она была закрыта, в прессу просочились подробности: представителя России не захотели слушать и демонстративно покинули зал представители нескольких стран, среди них и Украины.

Ряд должностных лиц G20 демонстративно покинули зал, потому что не захотели слушать министра финансов РФ

Ряд должностных лиц G20 демонстративно покинули зал, потому что не захотели слушать министра финансов РФ

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация