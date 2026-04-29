Украину просили не атаковать энергетические объекты в РФ: что ответил Зеленский

Владимир Зеленский

Реклама

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украину просили не атаковать энергетические объекты в России

Об этом он сказал в интервью Newsmax.

Журналистка отметила, что Украина атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы ограничить военный бюджет Путина и очень успешно справляется с осуществлением этих ударов. Но спросила, просил ли Вашингтон прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре, учитывая рост мировых цен на нефть из-за войны в Иране.

Реклама

Зеленский подтвердил, что получил сообщение от партнеров о том, что из-за этого вызова на Ближнем Востоке, возможно, не стоит атаковать энергетическую инфраструктуру в России.

«И, конечно, я сказал: нет, мы ответим и давайте заключим энергетическую остановку огня. Но никто не предлагал США заключить энергетическую остановку огня. Мы открыты для этого, но если Россия нападет на нас, мы ответим каким-либо образом», — объяснил глава государства.

Напомним, что Путин провел более полуторачасового телефонного разговора с Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня на 9 мая.

Трамп подтвердил, что действительно предложил Путину объявить прекращение огня.

Реклама

Владимир Зеленский на эту информацию пока не отреагировал.

Новости партнеров