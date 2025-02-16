Украину все же пригласят на переговоры с представителями РФ: WSJ узнал детали

Журналисты не раскрыли подробностей, в частности, кто из украинских или российских переговорщиков примет в них участие.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не будет препятствовать Украине в переговорах и что это было бы нецелесообразно.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), эти заявления прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не согласится на мирное соглашение, которое будет навязано извне.

Между тем спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, Кит Келлог, заявил, что представители Европы не будут участвовать в переговорах, но подчеркнул, что было бы "глупо" исключать Украину из этого процесса.

Со своей стороны советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не будет направлять переговорщиков на переговоры, которые состоятся в Саудовской Аравии с участием США и России. По словам Подоляка, Россия не заинтересована в реальных переговорах. Она хочет только формальный переговорный процесс, на котором бы получила определенные выгоды.

Ранее сообщалось, что американские и российские официальные лица встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Встреча состоится, чтобы начать переговоры, направленные на прекращение войны в Украине. Участие в переговорах от США примут госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Виткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Владимир Зеленский, который в пятницу в Германии встретился с вице-президентом США Венсом, заявил, что Украину не приглашали на переговоры в Саудовской Аравии. По словам Зеленского, Киев будет вступать в контакты с Россией в консультации со стратегическими партнерами.

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