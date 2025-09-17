Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в своем офисе провел встречу с народными депутатами от «Слуги народа». Глава государства сказал — если дела на фронте ухудшатся, то «будут тяжелые решения».

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на информированных собеседников среди «слуг народа» и спикера фракции «Слуга народа» Юлию Палийчук.

Что обсудили «слуги народа» с Зеленским?

Палийчук рассказала, что в Офисе президента состоялось заседание фракции «Слуга народа» с участием Зеленского, которое длилось полтора часа.

«Обсудили вопросы защиты ВПЛ, работу госслужбы во время войны, гарантии безопасности для Украины и готовность Украины к мирному процессу», — сказала спикер фракции.

По словам источников издания, участие во встрече фракции приняли около 150 ее членов.

Палийчук уточнила журналистам, что часть депутатов не пришла, потому что привлечена к консультациям по государственному бюджету на 2026 год, часть народных избранников в командировке, а часть — заболела.

Сообщается, что в Офисе президента договорились о еще одной встрече с 6 по 10 октября.

Заявление Зеленского о фронте

По данным источников, Зеленский сказал нардепам, что пока стоит фронт, до тех пор Украина может надеяться на нормальные условия соглашения. По словам источника издания, окончательное решение будет за Верховной Радой, Кабинетом министров. В то же время президент отметил, что «будут тяжелые решения», если дела на фронте «будут плохие».

Встреча проходила в формате вопрос/ответ.

Отдельно народные избранники говорили о ситуации с законом о Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Также депутаты интересовались законом о «вечном ПЭПстве». В частности, парламентарии спрашивали о возможности ослабить законодательство хотя бы до уровня, как в Европе. Этот вопрос решили обсудить еще раз в октябре.

Часть депутатов не пустили на встречу с Зеленским

По словам народного депутата от «Европейской Солидарности» Алексея Гончаренко, 10 народных избранников из фракции «Слуга народа» опоздали на встречу с Зеленским на 5 мин. и их вообще туда не пустили.

«Вчера Зеленский встретился со Слугами. В общем встреча была ни о чем. И самое интересное, что произошло там — опоздание 10 депутатов. Причем опаздывали они по уважительным причинам, бежали на встречу, пытались успеть. А их не пускали, позабирали телефоны, думали, пустить ли, потом отдали телефоны и в конце таки не пустили. Такая атмосфера», — написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

Он утверждает, что целью встречи было вернуть голоса нардепов в парламенте, необходимые для проведения законов.

«Но после этого выглядит так, что уже точно есть минус 10 голосов», — добавил депутат.

К слову, в интервью Sky News Зеленский заявил, что все три последние наступательные кампании России провалились, в то же время предупредил о двух новых. Президент подчеркнул, что для того, чтобы выдержать еще две запланированные осенние кампании, Украине нужна поддержка партнеров оружием и финансами.