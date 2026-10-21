Рубио прокомментировал ограничение Starlink для Украины / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио считает, что без поддержки Штатов Украины не было бы. Об этом он заявил журналистам во время визита в Индию, отвечая на вопрос, касающийся ограничения работы Starlink для Украины.

Об этом пишет Bloomberg .

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"Если бы не помощь США, в частности, при администрации Трампа, Украины сейчас не было бы. Украины как суверенного государства не существовало бы", - подчеркнул Рубио.

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Таким образом, политик ответил на вопрос о публикации издания The Wall Street Journal, где говорилось о том, что Илон Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины. Это решение нарушило работу части украинских ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, которые используются для защиты от российских атак. По данным журналистов, перед введением ограничений Маск обсуждал это с несколькими чиновниками американской администрации, в частности, с Дональдом Трампом.

В то же время Рубио заметил, что ему ничего не известно о том, что Трамп знал об этом заранее. Он добавил, что США не могут контролировать, что частная компания делает со своим продуктом.

"Неправда, что мы как-то знали об этом заранее или каким-либо образом руководили этим процессом", - сказал госсекретарь США.

По его словам, США "больше не будут занимать оборонную позицию по этой теме", добавив, что украинские бойцы "очень мужественно" противостояли России.

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Кроме того, Рубио прокомментировал визит специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург на фоне переговоров по окончании войны. По его словам, по состоянию на сегодняшний день переговоры сосредоточены на судьбе востока Украины, в частности, Донбасса, отметив, что для преодоления разногласий было предложено несколько "креативных идей".

"Обеим сторонам придется согласиться на некоторые уступки". Эти переговоры сложные. Думаю, для Украины главным стремлением является обеспечение долгосрочной безопасности и защищенности, чтобы в будущем она никогда больше не испытала вторжения или нападения", - сказал Рубио.

Что известно об ограничениях Starlink

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов отметил, что Украина не может сбивать реактивные "Шахеды" из-за ограничений Starlink. Он отметил, что спутниковая связь широко применяется украинскими военными не только для ударов по российским объектам, но и для защиты украинских городов.

По состоянию на данный момент Украина пытается объяснить США, насколько важна стабильная работа спутниковой связи для обороны государства. Киев призывает партнеров отменить ограничения.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, кто принял решение об отключении спутниковой связи Starlink в Украине, но хотел бы это выяснить.

Глава Пентагона Пит Гегсет прокомментировал ограничение Starlink в Украине . Он заверил, что Штаты не принимали решения об отмене или уменьшении объемов услуг.

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