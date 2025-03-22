Украины не будет в НАТО, судьба оккупированных территорий и выборы: основное из интервью Уиткоффа

Во время разговора спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с американским журналистом Такером Карлсоном звучали разные заявления. Основная тема – война в Украине.

ТСН.ua собрал основные заявления политика.

Членство Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО несовместимо с будущим мирным соглашением с Россией, но вопрос защиты открыт. А Украина якобы "фактически согласилась" с тем, что вступления в Альянс не будет.

"По НАТО, я думаю, что Зеленский — а у него есть правая рука, Ермак — я считаю, что они уже в значительной степени признали то, что Украина не станет членом НАТО", — сказал Уиткофф.

В то же время, по его словам, другие гарантии безопасности для Украины, в частности в формате, подобном пятой статье НАТО говорит, что нападение на одну страну-члена — это нападение на всех. При атаке все члены НАТО помогают защититься.

Напомним в марте премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие пятой статьи устава НАТО на Украину без предоставления ей полноправного членства в Альянсе. Она считает это более устойчивой гарантией безопасности для Украины, чем отправка европейских миротворцев.

Вопросы временно оккупированных территорий

Спецпосланник президента США заявил, что ключевым фактором в урегулировании войны между Россией и Украиной является статус оккупированных территорий — Донбасса, Крыма, Луганска, временно находящихся под контролем России.

"Я думаю, что наибольший вопрос в этой войне — это так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганск и еще два. Эти территории — русскоязычные, и там проводились референдумы, где большинство людей высказались за то, чтобы быть под властью России. По моему мнению, именно это — ключевой момент в конфликте. Это первое, что нужно урегулировать, и сейчас будем урегулировать", - сказал он.

Справка: в сентябре 2022 года Россия провела "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Они происходили под контролем российских войск, без международного наблюдения и с многочисленными сообщениями о принуждении и фальсификации. Международное сообщество признало эти "референдумы" незаконными и не имеющими юридической силы.

В 2014 году Россия организовала "референдумы" в Крыму и на части Донбасса. Их результаты также не признаны Украиной и международным сообществом.

Украина согласилась на выборы

Отвечая на вопрос, могут ли в Украине пройти выборы, ведь россияне не готовы подписать с президентом Украины Владимиром Зеленским "любой договор", поскольку считают его "нелегитимным", Уиткофф ответил утвердительно.

"Да, будут. Они согласились на это", – коротко сказал он.

Цель текущих переговоров

На предстоящей встрече между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии должны "определяться параметры предложений о различных режимах прекращения огня".

По словам Уиткоффа, США работают над временным прекращением огня, которое должно стать основой для дальнейших мирных переговоров.

"Конечная цель — 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня — это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя", — сказал он.

Когда Путин может прекратить удары по украинской энергетике

Перемирие между Украиной и Российской Федерацией в сфере энергетической инфраструктуры может быть реализовано уже в течение недели.

Политик напомнил, что якобы во время последнего разговора Москва согласилась на перемирие в сфере энергетической инфраструктуры.

"Это значит, что Россия не будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, а Украина не будет атаковать энергетическую инфраструктуру России. Они никогда раньше об этом не говорили. А теперь говорят. Они никогда раньше не обсуждали возобновление моратория на морские атаки в Черном море — на удары Украины по российским кораблям, России — по украинским", — сказал спецпосланник Дональда Трампа.

О своем визите в Россию

Уитсофф назвал президента РФ Владимира Путина сильным лидером и неплохим человеком. Во время интервью несколько раз отметил, что со стороны Путина было "очень милостиво" принять его.

Уиткофф посетовал, что предыдущий президент США Джо Байден не вел диалог с Путиным, а теперь, по его словам, два крупных лидера – Трамп и Путин – готовы обсудить завершение конфликта.

Напомним, 13 марта стало известно, что утром спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, а вечером планировалась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор был запланирован после переговоров российского лидера с президентом Беларуси Александром Лукашенко и должен был состояться в 1-м корпусе Кремля. Темой переговоров должно было быть прекращение боевых действий и сотрудничество между США и РФ.

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