Укрэнерго за Кудрицкого предоставила льготы и спецтарифы компаниям Крупы из МСЭК, бывшим чиновникам и помощнику Кононенко — СМИ

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий перед своей отставкой предоставил государственные гарантии финансирования компаниям, за которыми стоят люди со скандальным прошлым.

Об этом говорится в расследовании Обозревателя «Круппа из МСЭК, директор Януковича» и помощник Кононенко – кто получил «преференции Кудрицкого».

В частности, речь идет о компаниях, связанных с Татьяной Крупой, недавно арестованной главой хмельницкой МСЭК, подозреваемой в торговле фиктивными инвалидностями. Как сообщается, супруги Круп получили выгодные условия от "Укрэнерго" на аукционах по закупке резервов для энергосистемы, состоявшихся в августе. Кроме того, в список победителей вошли фирмы, связанные с бывшими чиновниками, такими как эксочильница Гослесагентства Кристина Юшкевич и бывший руководитель "Хмельницкоблэнерго" Андрей Пилипенко, ранее обвиняемых в коррупционных действиях.

Особое внимание привлекла победа компании "СЛАВ Груп", возглавляемой Эдуардом Бондаренко, которого считают гендиректором Януковича. Ранее Бондаренко занимал должность заместителя главы Госавтодора по назначению Николая Азарова, а в 2012 году возглавил энергогенерирующую компанию "Донбассэнерго", которая, по сообщениям, была связана со старшим сыном Януковича Александром.

Спецусловия получила также компания, близкая к экс-главе Нафтогаза Андрею Коболеву, а также фирме Александру Визиру — бывшему помощнику нардепу Игорю Кононенко и фигуранту ряда расследований по махинациям на государственных облэнерго.

Состоявшиеся в августе аукционы имели официальной целью привлечение инвестиций в балансирующие мощности для стабильной работы энергосистемы, в частности обеспечения быстрого резерва. Речь идет о вспомогательных мощностях, необходимых для сбалансированной работы энергосистемы, поскольку солнечные и ветровые электростанции зависят от погодных условий. Фактически государство оплачивает конкретную электростанцию за то, что в любой момент оно может по команде диспетчера включиться и быстро поднять производство электроэнергии или наоборот — сбросить лишнее. Победители аукциона получили фиксированный в евро контракт с "Укрэнерго" на 5 лет, с отсрочкой начала предоставления услуги на один год — то есть первые мощности должны быть готовы к запуску в октябре 2025 года. Такие условия снимают какие-либо риски с собственников бизнеса и гарантируют за государственный счет защиту от неожиданных убытков, пишет Обоз.