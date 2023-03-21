"Укрзалізницю" возглавил Евгений Лященко: что о нем известно

Перед Лященко стоят три задачи – продолжение реформы "УЗ", выполнение инвестиционной программы и выход компании на безубыточность.

Кабмин досрочно прекратил полномочия главы правления "Укрзалізниці" Александра Камышина и назначил на этот пост члена правления компании Евгения Лященко.

Об этом сообщил вице-премьер – министр инфраструктуры, развития громад и территорий Александр Кубраков.

Согласно распоряжению правительства Лященко будет занимать свою новую должность два года. До этого он был членом правления "Укрзалізниці" и отвечал за финансовый блок вопросов в компании.

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По словам Кубракова, за последний год с участием Лященко был введен ряд фактически революционных изменений в компании.

"Прежде всего, это переход на прямые контакты с производителями энергоресурсов: нефтепродуктов, электроэнергии, газа. Эти решения совокупно сэкономили для государства миллиарды гривен. Также важным достижением стал перенос выплат по двум выпускам еврооблигаций на общую сумму 895 миллионов долларов", – написал министр.

Он добавил, что эти и несколько других управленческих решений помогли сохранить финансовую стабильность "Укрзалізниці" за последние два года.

Министр инфраструктуры также назвал задачи, которые сейчас поставлены перед Лященко. Так, речь идет о продолжении реформы "УЗ", выполнении инвестиционной программы и выходе компании на безубыточность.

Что известно о Евгении Лященко

С 2012 года Лященко занимал должность финансового директора "Медиа Группы Украина". С июля 2014 года до 2019 года был директором холдинга, который был частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова. Членом правления Лященко стал в октябре 2021 года.

Напомним, в конце февраля Камышин подал в отставку с должности главы правления "Укрзалізниці". Он планировал возглавить офис по евроинтеграции компании в Европе.

Впоследствии стало известно, что Камышин стал внештатным советником президента Украины. А уже 21 марта Верховная Рада назначила экс-главу "Укрзалізниці" на должность министра по стратегическим отраслям промышленности Украины.

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