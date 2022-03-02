Улицу в столице Канады, где расположено посольство России, предлагают переименовать в честь Зеленского

Улицу в столице Канады, где расположено посольство России, предлагают переименовать в честь Зеленского

"Имею простое предложение", — предложил депутат канадского парламента.

Улицу, на которой в столице Канады Оттави находится посольство РФ, предлагают переименовать в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Это simple proposition.

Russian Embassy в Канаде находится в 285 Charlotte Street в Оттаве.

Wy don't we rename it Zelensky Blvd?

Поскольку от этого времени на Volodymyr Zelensky has redefined Russia's relationship with the world. _ — Charlie Angus (@CharlieAngusNDP) 2 марта 2022

Об этом рассказал депутат канадского парламента от Новой демократической партии Чарли Ангус, пишет Укринформ.

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“Имею простое предложение. Посольство РФ в Канаде находится в Оттаве по адресу улица Шарлотты 285. Почему бы нам не переименовать ее в бульвар Зеленского?”, — предложил он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

По его словам, это нужно сделать, ведь Владимир Зеленский изменил отношения России с миром.