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Улицу в столице Канады, где расположено посольство России, предлагают переименовать в честь Зеленского

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Улицу в столице Канады, где расположено посольство России, предлагают переименовать в честь Зеленского

Сайт президента Украины

"Имею простое предложение", — предложил депутат канадского парламента.

Улицу, на которой в столице Канады Оттави находится посольство РФ, предлагают переименовать в честь президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом рассказал депутат канадского парламента от Новой демократической партии Чарли Ангус, пишет Укринформ.

“Имею простое предложение. Посольство РФ в Канаде находится в Оттаве по адресу улица Шарлотты 285. Почему бы нам не переименовать ее в бульвар Зеленского?”, — предложил он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

По его словам, это нужно сделать, ведь Владимир Зеленский изменил отношения России с миром.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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