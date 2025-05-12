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Ультиматум Германии Путину о перемирии: что ответили в Кремле
Спикер диктатора Путина Песков ответил на предупреждение Германии о введении новых европейских санкций, если Кремль откажется от перемирия.
В Кремле отреагировали на ультиматум Германии, что если РФ откажется от перемирия, Берлин введет дополнительные санкции.
Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков нагло ответил, что «язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией», передают российские пропагандистские СМИ.
«Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке», — самоуверенно сказал спикер диктатора.
Он также напомнил, что аналогичные угрозы Россия уже получала 10 мая, и тогда они тоже были представлены «в достаточно ультимативной форме». В этот день президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск побывали в Киеве, где в ходе переговоров было предложено 30-дневное перемирие с 12 мая.
Диктатор Путин отверг предложение о перемирии, но заявил, что нужно вернуться к переговорам в так называемом «стамбульском формате», как это было в марте 2022 года.
В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.
Президент Зеленский согласился на переговоры в Стамбуле и заявил, что надеется на личную встречу с Путиным в Турции.