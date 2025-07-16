Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп и президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Объявленный президентом США Дональдом Трампом ультиматум российскому президенту Путину относительно мирного соглашения с Украиной имеет один недостаток — в течение 50 дней позиция хозяина Белого дома может снова кардинально измениться из-за его непредсказуемости.

Такое мнение высказал бывший посол США в России Майкл Макфол в своей колонке для Time.

По его словам, Дональд Трамп изменил свое отношение к Путину лишь потому, что на фоне отсутствия интереса российского президента к мирным переговорам он начал выглядеть слабым.

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При этом Майкл Макфол отметил, что в результате соглашения Трампа с НАТО состоится масштабная поставка оружия Украине и будут расти прибыли для американских производителей оружия.

Однако американский дипломат считает, что США как член этого оборонного альянса тоже могли бы участвовать в предоставлении определенной военной помощи Украине, разделяя бремя этой миссии.

«Я также одобряю угрозу Трампа ввести 100% тарифы на страны, которые импортируют российскую нефть и газ. Но почему мы должны ждать 50 дней, прежде чем их ввести? Трамп может действовать уже сегодня с помощью исполнительных актов», — добавил Макфол.

Но он также выразил обеспокоенность тем, что Трамп может не выполнить свои обязательства в установленный срок.

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«Китай и Индия являются двумя основными получателями российского экспорта энергоносителей, и ожидания, что они будут давить на Путина, чтобы тот прекратил свою войну в следующие 50 дней, кажется наивным», — отметил американский экс-посол в России.

Но главным фактором, который может повлиять на выполнение высказанных Трампом угроз в адрес России, Макфол называет непредсказуемость хозяина Белого дома.

«Мое последнее беспокойство заключается в том, что непредсказуемый Трамп просто передумает. Один неудачный телефонный звонок с Зеленским или хороший разговор с Путиным могут заставить Трампа снова изменить курс», — считает он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что если Россия не прекратит войну и не подпишет соглашение с Украиной через 50 дней, «это будет очень плохо».

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