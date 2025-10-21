Ультиматум Трампа: как ЕС планирует блокировать идею о территориальных уступках Украины

Европейский союз / © Associated Press

Реклама

На фоне растущих опасений, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин могут заключить "неудачное соглашение" о прекращении огня, которое ослабит всю Европу, союзники Украины спешат укрепить позицию Киева. По информации СМИ, некоторые лидеры ЕС лоббируют свое присутствие на планируемых переговорах в Будапеште, а также обеспечение участия президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет издание Politico.

На саммите в Брюсселе на этой неделе европейские лидеры намерены согласовать мощный трехсторонний пакет мер поддержки для обеспечения Зеленскому "максимального преимущества" в переговорах.

Реклама

Стратегия включает:

Увеличение поставок оружия: ЕС будет настаивать на том, чтобы Трамп предоставил Украине крылатые ракеты большой дальности "Томагавк". Новые санкции: введение 19-го раунда экономических санкций против РФ, чтобы "ударить по карману Путина". Замороженные активы: ускорение планов изъятия замороженных финансовых активов России (около 140 миллиардов евро), чтобы обеспечить Киеву средства для продолжения борьбы на следующие два года.

Высокопоставленный дипломат ЕС Кая Каллас подтвердила обеспокоенность Брюсселя: "Мы не видим, чтобы Россия действительно стремилась к миру... Россия понимает только силу".

Страх перед территориальными уступками

Опасения ЕС возродились после того, как Трамп снова изменил свою позицию, заявив, что готов заморозить конфликт на нынешних линиях фронта, фактически позволив России сохранить часть захваченных территорий.

Европейские чиновники расценивают такой результат как "катастрофу" не только для Украины. Они опасаются, что Трамп может стать на сторону Путина, заставив Зеленского принять российские условия и уступить территории на востоке. Эта обеспокоенность усилилась после того, как Зеленский на прошлой неделе оставил встречу с Трампом в Вашингтоне "неудовлетворенным".

Реклама

Как сообщалось в ISW, Россия не примет ничего, кроме капитуляции Украины. Отмечается, что Кремль неоднократно ссылался на необходимость устранения якобы коренных причин войны в Украине, которые кремлевские чиновники определили как расширение НАТО на восток и якобы дискриминацию Украиной русскоязычного населения.