Ультиматум Трампа Кремлю: Медведев сделал пренебрежительное заявление

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев / © Associated Press

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил пренебрежительным комментарием на ультиматум от президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения в течение 50 дней.

Об этом свидетельствует заявление российского чиновника в соцсети X.

Медведев открыто заявил, что России безразлично на ультиматум со стороны президента США.

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«Трамп выдвинул театральный ультиматум Кремлю. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было все равно«, — говорится в сообщении заместителя председателя российского Совбеза.

Напомним, накануне вечером Трамп заявил, что очень разочарован президентом России Владимиром Путиным и предупредил его — если Москва не заключит мирное соглашение с Украиной в течение следующих 50 дней, США введут вторичные санкции. Речь идет о тарифах для главных торговых партнеров РФ в размере 100%.

Заметим, глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала сократить названный Трампом срок, отметив, что каждый день затягивания означает новые жертвы среди гражданских в Украине.