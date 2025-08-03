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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Ультиматум Трампа: прекратит ли Путин боевые действия в Украине — генерал США ответил

На ультиматум американского президента о десяти днях в России ответили готовностью к противостоянию с США, правда, об этом сказал бывший президент РФ Медведев.

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Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Ультиматум Трампа: прекратит ли Путин боевые действия в Украине — генерал США ответил

Путин не примет наультиматум Трампа / © ТСН

Глава РФ Владимир Путин не примет ультиматум американского президента Дональда Трампа и не остановит войну в Украине.

Генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк сказал об этом в интервью «Эспрессо».

«Я считаю, что было бы здорово, если бы Путин выполнил ультиматум президента Трампа по поводу санкций. Впрочем, я не ожидаю, что это произойдет, и надеюсь, что мои украинские друзья не полагаются на то, что Путин прекратит боевые действия за 10 дней», — отметил генерал.

Он напомнил, что Путин четко дал понять, что продолжит войну, пока не достигнет всех своих целей, в частности, устранения так называемых первопричин конфликта, то есть НАТО.

«Учитывая всю имеющуюся у меня информацию, российское военно-промышленное производство работает круглосуточно, без выходных», — пояснил генерал Кларк.

Военный эксперт также подчеркнул, что Кремль не задействует лучшую технику в боевых действиях против Украины.

«В то же время, Россия наращивает силы в Беларуси — напротив стран Балтии и Финляндии. Это выглядит как подготовка к затяжной войне», — сказал он.

Напомним, ранее уже говорилось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил: в течение 10–12 дней глава России Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня в Украине, иначе США введут санкции.

В то же время Сенат США уходит на каникулы, не приняв санкции против РФ. Так что Трампу предоставляется исключительное право самостоятельно решать, вводить ли обещанные санкции против России или нет.

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