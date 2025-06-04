Ультиматум Украине: Зеленский раскрыл детали "меморандума" Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 июня, пообщался с журналистами.

В ходе брифинга он рассказал о требованиях россиян, которые они изложили в своем «меморандуме», а также раскрыл детали о предстоящем обмене пленными в формате «всех на всех».

ТСН.ua собрал главное из общения Зеленского с представителями медиа.

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Российский «меморандум» о мире

На переговорах в Стамбуле 2 июня российская сторона передала Украине ультимативный документ, отвечающий ранее «слитым» в медиа предложениям.

По словам Владимира Зеленского, этот документ носил лишь демонстративный характер — показать США якобы конструктивность России и отсрочить санкции.

Глава государства прокомментировал некоторые из требований российского меморандума.

Первый пункт Зеленский называет «максимально ультимативным», в нем говорится о выполнении территориальных требований:

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международное признание аннексии Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

полный вывод ВСУ с этих территорий.

Зеленский подчеркнул, что это противоречит Конституции Украины и уставу ООН.

Второй пункт касается нейтралитета Украины:

отказ от вступления в военные союзы (например, НАТО);

запрет на размещение иностранных военных баз и деятельность третьих государств территории Украины.

В третьем пункте речь идет об ограничении суверенитета Украины: прекращении действий и заключении новых международных договоров, что нарушает суверенитет Украины.

Среди других требований:

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подтверждение безъядерного статуса Украины;

роспуск «националистических формирований»;

предоставление русскому языку статуса второго государственного.

Владимир Зеленский назвал российский документ ультимативным и неконструктивным, отметив, что его цель — лишь имитировать переговоры для международной аудитории. Он подчеркнул, что Россия до сих пор не ответила на украинские предложения.

Президент считает, что документ готовился низкоуровневыми российскими чиновниками, не понимающими международного права.

«И еще раз подчеркиваю, что документ готовят или готовили люди низкого уровня. Команда, которая с российской стороны проводит диалог с украинской, есть не того уровня. У них нет соответствующих знаний о том, что происходит и в международном праве, и в украинском законодательстве», — сказал Зеленский.

Обмен пленными

Как отметил глава государства, Украина готова провести обмен 500 военными, которых Россия обещает передать в субботу и воскресенье. Однако списки пленных до сих пор не отправлены, что усложняет процесс.

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В ходе переговоров в Стамбуле стороны договорились об обмене, но российская сторона до сих пор не предоставила перечень лиц, несмотря на предыдущие гарантии.

«Пока мы списки не получили. Мне кажется, это важно. В этот раз, в отличие от прошлого Стамбула, мы договорились. Я это сказал министру еще до встречи, и россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки. Но мы пока списки снова не получили, снова, кажется, какие-то причины», — сообщил Зеленский.

Речь также шла о возвращении тел погибших. По данным Украины, Россия идентифицировала всего 15-20% тел.

Президент подчеркнул важность четкой идентификации тел погибших: Поэтому мы так и договорились, что все подготовимся правильно, чтобы была четкая идентификация. Потому что мы не шутим с нашими военными».

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Ситуация в Сумской области

Наступление россиян в Сумской области не стало неожиданностью для Украины, заявил Зеленский.

Он отметил, что это очередная волна атаки от РФ, для которой ей не хватает ресурсов.

«Это не новая операция — это просто еще одна волна. Они будут это делать. Но в Сумах у них нет успеха», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сообщил, что по данным разведки российские войска сначала планировали полномасштабную оккупацию всей пограничной полосы на Сумщине, но за неимением сил постепенно сузили свои цели — сначала до 30-40 км, а впоследствии только 7-10 км от границы.

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Он отметил, что отдельные населенные пункты в регионе уже разрушены, а зона боевых действий превратилась в «серую зону», хотя украинские войска продолжают удерживать оборону под полным контролем.

Зеленский также акцентировал внимание на информационной кампании Кремля, которая, по его мнению, имеет две основные цели:

распространение нарративов о якобы нежелании Украины мира;

попытки изолировать страну международной поддержки.

Также Зеленский намекнул, что Россия пытается влиять на информационное пространство Запада через бывших медийщиков больших телеканалов, чтобы заговорить реальность и усложнить западную помощь Украине.

Предложение Путину

Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину временное прекращение огня перед встречей, но предупредил: если Россия не покажет реальные шаги к миру, перемирие продлится всего один день.

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Также он отметил, что готов ко встрече четырех лидеров, как предлагал ранее президент Турции, а также предложил россиянам выбрать место для переговоров.

Президент Украины убежден, что именно во время переговоров с Путиным станет понятно, есть ли у Кремля намерения идти на компромисс и желание завершить войну.

«Если нет никакого понимания, есть желание деэскалации и нет желания и взглядов, как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день», — отметил глава государства.

Владимир Зеленский заявил, что перемирие может быть продолжено только при условии готовности России к реальным шагам по деэскалации. Он подчеркнул, что этот процесс будет сопровождаться мониторингом США.

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Президент отметил, что в случае отказа российской стороны от длительного прекращения огня встреча лидеров может состояться в любой день (начиная с 5 июня — Ред.)

Если русские не хотят длительного прекращения огня, то наша встреча может быть начиная завтрашнего дня в любой день. Тогда будет прекращение огня: день, два-три. Они хотели что-то такое на Пасху, на 9 мая», — объяснил Зеленский.

Глава государств также убежден, что при таком развитии событий все стороны, заинтересованные в окончании войны, получат выгоду.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге.

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