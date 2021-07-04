"Умеете драться наравне с лучшими": Зеленский поблагодарил сборную Украины

"Обнимаю каждого из вас от всех украинцев", — заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский после проигрыша украинской команды поблагодарил за игру национальной сборной в Евро-2020.

Об этом говорится в сообщении главы украинского государства в Twitter.

Ребята, вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше — только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинский! Слава Украине! pic.twitter.com/B1QAQVPg7v — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) July 3, 2021

"Ребята, вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше — только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине! ", — говорится в сервисе микроблогов.

Напомним, что сборная Украины разгромно проиграла национальной команде Англии в матче 1/4 финала Евро-2020 и покинула турнир. Встреча на "Стадио Олимпико" в столице Италии Риме завершилась со счетом 0: 4.

Добавим, что 2-3 июля состоялись матчи 1/4 финала Чемпионата Европы-2020. По их итогам стали известны полуфинальные пары турнира.

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