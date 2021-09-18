Умер экс-президент Алжира, который боролся за независимость страны от Франции

Причина смерти и другие подробности не приводятся.

Экс-президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика скончался в возрасте 84 лет.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на государственное телевидение страны.

Причина смерти и другие подробности не приводятся. Бутефлика перенес инсульт в 2013 году.

Заметим, что быывший алжирский лидер боролся за независимость страны от Франции в 1950-60-х годах. Он также известен тем, что вел переговоры с террористом Ильичом Рамиресом Санчесом по прозвищу Карлос Шакал, когда тот захватил заложников в штаб-квартире ОПЕК в 1975 году.

Бутефлика сложил полномочия президента Алжира в 2019 году. Он занимал пост главы государства с 1999 года.

Напомним, массовые акции в Алжире начались, когда президент страны Абдель-Азиз Бутефлика 1 апреля 2019 года решил уйти в отставку до окончания своего президентского срока – 28 апреля. Он занимает пост главы государства с 1999 года и страдает от серьезных проблем со здоровьем. В 2013 году перенес инсульт.

Ранее 82-летний президент Алжира Бутефлика объявил об отказе от планов по выдвижению на пятый президентский срок. К тому же он сообщил о решении перенести на более поздний срок проведения выборов, которые изначально были запланированы на 18 апреля 2019 года.

Через неделю временным в. о. президента был назначен Абделькадер Бенсалах. Впрочем, протесты в стране не прекратились - митингующие требовали устранения правящей верхушки страны и бизнесменов, которые десятилетиями правили страной. На посту новоизбранный временный президент будет находиться в течение следующих 90 дней. За это время, согласно конституции, должен быть избран новый лидер.

Сначала датой внеочередных выборов президента назначили 4 июля 2019 года. Впрочем, Конституционный совет Алжира отменил их, обосновав такое решение отказом в регистрации двух кандидатов, которые подали документы для участия в выборах. В совете не уточнили причин отказа в регистрации кандидатов. Таким образом, выборы перенесли на 12 декабря.

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