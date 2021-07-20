Умер известный датский карикатурист: из-за его рисунков расстреляли редакцию Charlie Hebdo

Исламисты объявили крупную награду за его голову.

Датский художник и карикатурист Курт Вестергор, который прославился изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене на 87 году жизни.

Об этом информирует датская газета Jyllands-Posten.

До 2005 года художник не был известен публике. Однако после публикации изображения пророка Мохаммеда исламисты объявили награду за голову Вестергора.

В 2010 году преступник, вооруженный ножом и топором, попытался напасть на художника.

После покушения по запросу полиции безопасности Дании художник должен был отчитываться каждый раз, когда покидал дом. Несколько человек были арестованы за планирование его убийства.

В 2015 году не менее 12 человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестными в здании редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

Событие связывают с острыми карикатурами Charlie Hebdo, в том числе - карикатурой на лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, которая вышла незадолго до теракта. В газете перепечатали карикатуры художника, которые опубликовали в другой газете.

Вестергор в возрасте 75 лет покинул газету, где работал, после чего посвятил свободное время творчеству.

Заметим, что во Франции объявили приговоры двум фигурантам по делу о расстреле редакции сатирического журнала Charlie Hebdo: они получили по тридцать лет тюрьмы.

Дело "Charlie Hebdo": суд над террористами обещает стать одним из самых громких в истории французского правосудия

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку