Умер известный украинский политик Юрий Крук: что о нем известно

Юрий Крук

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Ушел из жизни бывший депутат Верховной Рады Украины, известный бизнесмен и специалист в сфере морского транспорта Юрий Борисович Крук.

О смерти политика сообщил председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко на своей странице в Facebook.

«Человек, который в 1994 году привел Украину в Международную морскую организацию. От имени Украины подписывал все установочные документы, формировал морскую доктрину независимой страны, обеспечивал включение Украины во все Дунайские организации и соглашения».

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За время своей политической карьеры он неоднократно избирался народным депутатом, был заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и связи, а также председателем подкомитета по морскому и речному транспорту.

Кто такой Юрий Крук и чем он запомнился

Юрий Борисович Крук родился 2 июня 1941 г. Он посвятил большую часть своей жизни развитию морского транспорта Украины. Образование получил в Херсонском судомеханическом техникуме и Одесском институте инженеров морского флота, получив квалификацию инженера-механика.

Карьера Крука была тесно связана с морской отраслью — он работал на разных должностях, начиная от моториста, затем стал директором Одесского рыбозавода, возглавлял Ильичевский морской рыбный порт и занимал высокие должности в Черноморском производственном объединении «Антарктика».

В 1993-1995 годах Крук был заместителем министра транспорта Украины, руководил департаментом морского и речного транспорта. В течение семи созывов Верховной Рады он работал в составе Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов, преимущественно избирался от Одесской области. Его законодательная деятельность была направлена на развитие транспортной инфраструктуры страны.

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Стоит отметить, что в 2012 году Крук голосовал за скандальный Закон Украины «Об основах государственной языковой политики», известный как «Закон Кивалова-Колесниченко», который впоследствии был признан неконституционным. Также он голосовал за «диктаторские законы» 16 января 2014 года.

Юрий Крук оставил значительный след в развитии морского транспорта и государственной политике Украины, его вклад в формирование морской доктрины и представление страны на международной арене трудно переоценить.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер народный депутат ВРУ Владимир Мороз