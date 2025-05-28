Умер народный депутат Сергей Швец: что о нем известно

Сергей Федорович Швец / © Facebook

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После длительной борьбы с тяжелой болезнью 28 мая 2025 года ушел из жизни Сергей Федорович Швец — украинский журналист, политический обозреватель и народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа».

Об этом сообщил председатель фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия в Telegram.

«Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь — от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память», — написал Арахамия.

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Что о нем известно

Сергей Швец родился 13 июня 1976 года в Черкассах. Он получил высшее образование в Национальном университете «Киево-Могилянская академия» и Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Журналистскую карьеру начал в 1995 году на телеканале «Интерньюз». В течение многих лет работал на телеканалах «1+1», «СТБ», ICTV, был ведущим и специальным корреспондентом таких программ, как «ТСН», «Завтрак с 1+1» и других.

В 2019 году Швец был избран народным депутатом Украины от партии «Слуга народа» по 214 избирательному округу Киева. В Верховной Раде он возглавлял подкомитет по вопросам защиты прав журналистов и работников СМИ, был секретарем Комитета по вопросам свободы слова. Активно занимался вопросами медиареформы и защиты свободы слова.

Сергей Швец оставил после себя весомый вклад в развитие украинской журналистики и политики. Он был женат и имел дочь.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине умер 86-летний народный депутат Украины I, V и VI созывов, известный ученый и общественный деятель Юрий Гнаткевич.