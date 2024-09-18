Умеров для Пентагона сообщил детали об операциях ВСУ и потребностях Украины на поле боя

Главы оборонных ведомств Украины и США обсудили ситуацию на поле боя, а также самые неотложные потребности ВСУ для приближения победы над российской агрессией.

Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

«Министр Остин разговаривал сегодня по телефону со своим украинским коллегой, министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить динамику боевых действий в Украине и приоритеты помощи в сфере безопасности», — отметил представитель оборонного ведомства США.

Он отметил, что Рустем Умеров предоставил «обновленную информацию об операциях, а также потребностях Украины в возможностях» на поле боя.

По его словам, стороны также обсудили успешное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоявшееся ранее в этом месяце.

В ходе разговора глава Пентагона подтвердил обязательство США сотрудничать с союзниками и партнерами, «чтобы обеспечить Украине инструменты, необходимые для победы в борьбе с российской агрессией».

Оба лидера пообещали поддерживать тесный контакт, отметил спикер Пентагона.

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Кроме того, мы ранее информировали, что США хотят от Украины стратегию войны в год.

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