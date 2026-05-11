Умеров доложил Зеленскому об итогах своих встреч в США — что нового

Зеленский и Умеров / © Владимир Зеленский

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров в США обсудил форматы встреч и переговоров на уровне лидеров по завершению войны в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Продолжаем фактически ежедневно находиться в коммуникации с представителями Соединенных Штатов. Сегодня Рустем Умеров докладывал по итогам встреч со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Важно, что Америка остается в дипломатии и в частности выступила посредником в вопросе об обмене пленными. На требуемом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активна в обеспечении реализации этой договоренности», — отметил президент.

По словам Зеленского, были обсуждены в Америке возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российской войны.

«Отдельно и подробно Рустем доложил по контактам со странами, заинтересованными в Drone Deals из Украины. Уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты, с другими странами длятся подготовительные процедуры для политических договоренностей, которые откроют путь бизнесу. Сейчас Украине уже гарантированы первые энергетические результаты благодаря этим соглашениям — необходимый объем горючего на украинском рынке обеспечивается. Будут и весомые финансовые результаты», — добавил он.

Визит Умерова в США — что известно

Умеров провел в США переговоры со специальным представителем президента США Стивом Eиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. В ходе переговоров стороны затронули вопрос активизации дипломатических усилий и координации дальнейших шагов для достижения справедливого мира.

После завершения встречи Умеров проинформировал о ее результатах Зеленского.

7 мая Умеров прибыл в США, чтобы провести в Майами ряд встреч. Основными задачами визита стали гуманитарные вопросы (обмен пленными), активизация дипломатии для достижения мира и сотрудничество безопасности.

