Умеров и Гнатов едут в США: у Зеленского раскрыли детали

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов прибудут в американский штат Флорида, где запланирована встреча с представителями США.

Об этом сообщил «24 канал» со ссылкой на советника главы Офиса президента Александра Бевза.

По его словам, украинская сторона стремится получить подробный отчет о недавнем визите американских спецпосланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

«Цель — получить бриф о результатах визита Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву, а также фидбек после обсуждения этого визита с Президентом Трампом и его командой», — отметил он.

После получения информации, президент Владимир Зеленский примет дальнейшие решения и определит поручение для украинской переговорной команды.

Бевз подчеркнул, что ключевые политические вопросы сейчас нуждаются в обсуждении между лидерами государств.

«Украина готова к переговорам на самом высоком уровне», — подчеркнул советник ОП.

В то же время, он отметил, что Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, поэтому украинская сторона продолжает дипломатические и политические усилия, чтобы достичь устойчивого мира.

Представитель ОП подчеркнул, что Киев ежедневно работает с европейскими столицами, ведь активное участие ЕС является критическим в нынешнем процессе.

Вместе с этим Бевз отметил необходимость сохранения и расширения давления на Россию.

«Должны быть ужесточены санкции, нужны четкие решения по использованию активов России для поддержки Украины и усиления нашей дальнобойности», — добавил он.

Напомним, издание NYT выяснило, что скрывается за четырьмя пакетами, на которые поделили план. Источники издания говорят, что мирный план президента США Трампа разделен на четыре таинственные части.