Умеров и Мединский сели за стол переговоров в Женеве: есть ли надежда на дипломатический прорыв

В Женеве начался третий раунд переговоров между Украиной и Россией / © zn.ua

Делегации Украины и России во вторник, 17 февраля, начали в швейцарской Женеве очередной этап переговоров , охватывающий гораздо более широкий круг вопросов, чем предыдущие встречи.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кто ведет переговоры

Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, подтвердивший начало диалога в своем Telegram-канале, отметив, что в повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные.

От Москвы прибыл помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в состав российской группы вошел руководитель военной разведки Игорь Костюков. Американскую сторону представляют посланники Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Пять треков и «свободная экономическая зона»

В отличие от предыдущих встреч в Абу-Даби, где обсуждали преимущественно военные параметры прекращения огня, женевский раунд включает в себя пять различных направлений: территориальные, военные, политические, экономические и гуманитарные аспекты.

Ключевым камнем преткновения остается вопрос территорий. Владимир Путин требует контроля за восточной частью Донецкой области. США предлагают компромисс: создание «свободной экономической зоны» на спорных территориях вместе с предоставлением Украине гарантий безопасности от будущих нападений. Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе отметил, что ни одна из сторон не в восторге от идеи экономической зоны, однако не исключил эту возможность окончательно.

Фон переговоров

Дипломатические усилия проходят на фоне резкого обострения на фронте. Только за неделю перед переговорами Россия выпустила по Украине около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 50 ракет.

В день начала переговоров, 17 февраля, РФ заявила об атаках дронов на нефтеперерабатывающую инфраструктуру в Черном море, а Украина сообщила об ударах окупантов по Одессе. Зеленский акцентировал внимание на том, что Россия стремилась нанести максимальный ущерб энергетике Украины новым ударом.