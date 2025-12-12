Умеров имел тайные встречи с верхушкой ФБР, известной критикой Украины и подозрениями в коррупции

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Associated Press

Реклама

Пока в Европе и США официально обсуждают формулу мира, за кулисами происходят удивительные события. Главный переговорщик Киева Рустем Умеров провел несколько встреч, выходящих за рамки обычной дипломатии.

Об этом сообщает The Washington Post.

Три визита в Майами

За последние недели Умеров трижды летал в Майами для переговоров со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом. Но, кроме этого, у него были закрытые встречи с директором ФБР Кешем Пателем и его заместителем Дэном Бонгино.

Реклама

Это «беспокоит западных чиновников из-за отсутствия деталей», отмечает издание.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила факт встречи, но заверила, что Умеров «обсуждал только вопросы национальной безопасности», которые являются секретными. Представитель ФБР также заявил о «общих интересах в сфере правоохранительной деятельности», добавив, что тема коррупции в Украине упоминалась, но не была главной.

Почему это вызывает тревогу

Беспокойство вызывают две вещи:

Личности руководителей ФБР. Кэш Пател ранее призвал расследовать использование помощи США Украине, а Дэн Бонгино обвинял Зеленского в «сокрытии коррупции семьи Байденов». Контекст. В Украине продолжается громкий коррупционный скандал в энергетике, из-за которого уволился с поста руководителя Офиса президента Андрей Ермак.

Некоторые источники WP предполагают, что Киев может искать в ФБР амнистии от возможных обвинений в коррупции. Остальные же опасаются, что Трамп использует ФБР как инструмент давления. Угрозами расследований он может вынуждать украинские власти согласиться на территориальные уступки.

Реклама

"Хаос" в переговорах

Эксперты отмечают, что привлечение ФБР к дипломатии – это нонсенс.

"Это необычно для человека на такой должности встречаться с руководством ФБР", - говорит Сэм Чарап, аналитик влиятельного исследовательского центра RAND Corporation, консультирующий правительство США и Пентагон.

Ситуация осложняется тем, что от имени Трампа из Украины говорят сразу несколько групп: Госдеп (Рубио), бизнесмены (Виткофф), родственники (Кушнер) и теперь еще силовики (Пател). Это создает неразбериху и хаос, в котором Киеву все труднее отстаивать свои интересы.

Напомним, Зеленский раскрыл детали переговоров о мире в Украине и происходящее за кулисами. По словам президента, это был активный день дипломатических контактов и международных консультаций.