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Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки: Зеленский подтвердил
Это позволит Умерову и дальше возглавлять делегацию на мирных переговорах.
Секретарь СНБО Рустем Умеров назначен руководителем Службы внешней разведки Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на полях конференции с послами Украины.
По словам главы государства, на новой должности он будет координировать направление международных дроновых соглашений. Украина уже заключила такие партнерства с девятью странами и ведет переговоры еще с 15 государствами. Соглашения предусматривают не только поставки украинских беспилотников, но и интеграцию отечественных технологий защиты от дронов в оборонные системы партнеров.
Ранее источники сообщали, что Владимир Зеленский рассматривает назначение Рустема Умерова главой Службы внешней разведки.
Служба внешней разведки остается без полноценного руководителя после того, как в январе 2026 года ее предыдущий глава Олег Иващенко перешел на должность начальника Главного управления разведки Минобороны.
Умеров ранее занимал должность министра обороны. В должности секретаря СНБО он активно участвует в переговорном процессе между Украино-США-РФ.