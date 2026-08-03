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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Рустем Умеров возглавил Службу внешней разведки: Зеленский подтвердил

Это позволит Умерову и дальше возглавлять делегацию на мирных переговорах.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Владимир Зеленский

Секретарь СНБО Рустем Умеров назначен руководителем Службы внешней разведки Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня на полях конференции с послами Украины.

По словам главы государства, на новой должности он будет координировать направление международных дроновых соглашений. Украина уже заключила такие партнерства с девятью странами и ведет переговоры еще с 15 государствами. Соглашения предусматривают не только поставки украинских беспилотников, но и интеграцию отечественных технологий защиты от дронов в оборонные системы партнеров.

Ранее источники сообщали, что Владимир Зеленский рассматривает назначение Рустема Умерова главой Службы внешней разведки.

Служба внешней разведки остается без полноценного руководителя после того, как в январе 2026 года ее предыдущий глава Олег Иващенко перешел на должность начальника Главного управления разведки Минобороны.

Умеров ранее занимал должность министра обороны. В должности секретаря СНБО он активно участвует в переговорном процессе между Украино-США-РФ.

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Дата публикации
Количество просмотров
455
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