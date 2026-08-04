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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Умеров назвал три главных приоритета после назначения главой СВР

Среди основных приоритетов он назвал развитие международного партнерства, реализацию стратегических проектов президента Украины и укрепление потенциала СВР.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Владимир Зеленский

Новоназначенный глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров после своего назначения очертил ключевые задачи в новой должности.

Об этом Рустем Умеров сообщил в Facebook.

После назначения указом президента Украины на должность главы Службы внешней разведки Украины Умеров поблагодарил Владимира Зеленского за доверие и заявил, что СВР имеет все возможности стать еще более эффективным инструментом защиты национальных интересов государства.

Среди главных направлений работы он определил развитие международного сотрудничества, реализацию стратегических инициатив президента и дальнейшее усиление способностей украинской внешней разведки.

По словам нового руководителя СВР, одной из ключевых задач будет оставаться укрепление международных связей Украины в сфере безопасности и обороны.

«За последние годы нам удалось выстроить масштабные международные связи с Соединенными Штатами, Великобританией, Норвегией, странами Европейского Союза, Ближнего Востока и Залива, Турцией, государствами Южного Кавказа и другими партнерами. Это прочная основа для дальнейшего развития безопасности, разведывательного и оборонного сотрудничества», — говорится в его сообщении.

Отдельно Умеров подчеркнул, что Служба внешней разведки примет участие в реализации стратегических инициатив президента Украины.

«Отдельным направлением будет оставаться реализация стратегических инициатив Президента Украины — Drone Deal, антибаллистической программы Freya и других международных проектов, направленных на усиление оборонных и безопасных возможностей Украины и наших партнеров», — отметил он.

Также новый глава СВР заявил, что его одной из главных задач станет укрепление потенциала украинской разведки и обеспечение ее всем необходимым для эффективной работы.

«Команда Службы внешней разведки Украины заслуживает еще больших возможностей для реализации своего потенциала. Моя задача — усилить ее возможности, обеспечить необходимые ресурсы и создать все условия для максимально эффективной работы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров назначен руководителем Службы внешней разведки Украины.

Мы ранее информировали, что новым секретарем СНБО станет бывший министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Дата публикации
Количество просмотров
187
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