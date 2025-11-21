Умеров опроверг слухи о том, что согласовал пункты мирного плана Трампа

Рустем Умеров. / © Associated Press

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что не давал никаких оценок мирному плану президента США Дональда Трампа и никаких «вылучений пунктов» Украиной не было.

Об этом стало известно из заявления Умерова, которое он опубликовал в своем Facebook.

По его словам, во время командировки в США у него была «техническая» задача — организация встреч и подготовка диалога. Умеров подчеркнул, что «никаких оценок» или «соглашений любых пунктов» он не предоставлял». Это, говорит политик, не входит в его полномочия и не соответствует процедуре».

«Публикации в СМИ о якобы „согласовании“ или „извлечении пунктов“ не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, возникшей вне контекста консультаций. Мы взвешенно прорабатываем предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины — суверенитет, безопасность людей и справедливый мир», — заявил секретарь РНБО.

Умеров добавил, что Киев изучает все предложения партнеров, «ожидая такого же корректного отношения к украинской позиции».

Статья New York Post

Американское издание со ссылкой на должностных лиц из США сообщило, что якобы Вашингтон получил «положительный отзыв» относительно предложенного «мирного плана» от секретаря СНБО Украины Рустема Умерова в ходе обсуждения со спецпредставителем Стивом Уиткоффом.

«План был сформирован сразу после переговоров с одним из самых высоких должностных лиц в администрации Зеленского — Умеровым. Поэтому Умеров согласовал большую часть плана и предложил несколько учтеных правок, после чего представили документ президенту Зеленскому», — сказал один из чиновников.

